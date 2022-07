Der Konstanzer Gemeinderat hat sich in einer Sitzung am Dienstag ganz knapp in geheimer Wahl mit 20 zu 19 Stimmen gegen einen eigenen Klimaschutz-Bürgermeister ausgesprochen. Alternativ wird nun ein Klimaschutzamt geschaffen. Konstanz hatte vor drei Jahren den Klimanotstand ausgerufen - in den kommenden zehn Jahren sollen laut Vorlage rund 150 Millionen Euro in den Klimaschutz investiert werden.