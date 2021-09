In Konstanz hat ein Unbekannter am Mittwoch versucht, mit einem gefälschten Impfbuch in einer Apotheke an ein digitales Impfzertifikat zu kommen. Laut Polizei entdeckte eine Angestellte Unstimmigkeiten im Impfbuch und informierte ihren Chef. Es stellte sich heraus, dass die angegebenen Impftermine nie stattgefunden hatten. Der Mann hatte aber die Apotheke bereits unbemerkt verlassen. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung.