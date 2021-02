Forscher der Universität Konstanz haben herausgefunden, wie Seepferdchen in den vergangenen 25 Millionen Jahren erfolgreich überleben konnten. Laut einer neuen Untersuchung sind die Tiere zwar schlechte Schwimmer, können sich aber mit ihrem Greifschwanz an Treibgut wie Algen oder Baumstämmen festhalten. So haben es die Tiere geschafft, wie mit einem Floß in der Meeresströmung oft hunderte Kilometer weit zu reisen und sich über die Weltmeere zu verteilen. Weil die Tiere außerdem extrem anpassungsfähig sind, konnten sie 25 Millionen Jahre überleben.