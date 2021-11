Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region Bodensee-Oberschwaben liegen weiterhin auf niedrigem Niveau. In den Kreisen Konstanz und Ravensburg liegt der Wert unter zehn. In den Kreisen Biberach und im Bodenseekreis jeweils knapp darüber. Den höchsten Wert verzeichnete am Mittwoch der Kreis Lindau mit 14,5, einen der niedrigsten Werte landesweit hat der Kreis Sigmaringen mit einer Inzidenz von 2,3.