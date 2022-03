Playmobilausstellung zu Burggeschichten im ALM Konstanz

per Mail teilen

Bereits zum zwölften Mal zeigt das Archäologische Landesmuseum Konstanz eine Ausstellung, die Geschichte mit Hilfe von Playmobil darstellt. Diesmal lautet das Motto "Burggeschichten".

Playmobil-Figuren erzählen Burggeschichten von der frühkeltischen Zeit bis ins Mittelalter. Die Ausstellung startet im sechsten Jahrhundert vor Christus und führt bis zum 15. Jahrhundert nach Christus. Von der keltischen Höhensiedlung Heuneburg (Kreis Sigmaringen) über eine Befestigungsanlage bis hin zu einer hochmittelalterlichen Burg ist alles dabei. Die Figuren zeigen dabei die Lebensweise der damaligen Zeit auf und vermitteln Wissen, wie ein Wimmelbild aus kleinen Plastikfiguren.

Wahrheitsgetreu bis ins Detail

Bis ins Detail werden die Burggeschichten authentisch dargestellt. So trägt der keltische Ritter keine Rüstung und die hochmittelalterliche Burg, auch Motte genannt, ist klassischerweise auf einem Erdhügel errichtet worden. In den Landschaften aus Spielfiguren verstecken sich aber auch Gegenstände, die nicht in die Zeit passen. Wer aufmerksam ist, findet sie.

Themenjahr Mittelalter

Nicht nur Burggeschichten aus Playmobil soll es dieses Jahr im Archäologischen Landesmuseum zu sehen geben. Am 9. Juli öffnet die Sonderausstellung "Mittelalter am Bodensee: Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall". Hier soll das Thema Mittelalter weiter vertieft werden.