Die Stadt Konstanz rechnet in den nächsten 20 Jahren mit einem Bevölkerungszuwachs von bis zu 11.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das hat eine Prognoserechnung ergeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. 2040 würde Konstanz dann rund 98.000 Einwohner haben. Abhängig sei die Bevölkerungsentwicklung hauptsächlich davon, ob Familien in der Gründungsphase bezahlbaren und ausreichend großen Wohnraum in Konstanz fänden.