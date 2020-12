Die Stadt Konstanz bereitet sich auf ein mögliches Auftreten der Vogelgrippe vor. Erste Fälle hatte es in Norddeutschland gegeben. Ab sofort werde man im Stadtgebiet tot aufgefundene Wasser- oder Großvögel einsammeln und zur Untersuchung in das Veterinäramt in Radolfzell bringen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bei der Feuerwehr Konstanz wurde eine zentrale Meldestelle eingerichtet, bei der tote Vögel gemeldet werden könnten.