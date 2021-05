Zum Internationalen Tag der Pflegenden hat die Gewerkschaft Verdi auch am Klinikum Konstanz für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Sie fordert für die Beschäftigten eine bessere Bezahlung und ruft die Gesundheitspolitik zum Handeln auf.

Bereits zu Beginn der Frühschicht am Mittwoch gab es eine Ansprache der Gewerkschaft vor der Konstanzer Klinik. Außerdem erhielten Pflegekräfte ein "Tag-der-Pflege-Täschchen" mit etwas zu essen und Informationen. Auch andernorts finden den Tag über Aktionen statt: Mit Kundgebungen, Fotoaktionen und Aufklebern fordern Pflegende überall in Baden-Württemberg bessere Arbeitsbedingungen - unter anderem eine bessere Personalausstattung für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser sowie eine bessere Bezahlung der Beschäftigten.

Verdi fordert für Pflegekräfte besser Arbeitsbedingungen. dpa Bildfunk picture alliance/Federico Gambarini (Symbolbild)

"Politik der leeren Versprechungen"

"Die Pflege steht nicht erst seit der Pandemie mit dem Rücken an der Wand", sagte die Fachbereichsleiterin Gesundheit und Soziales der Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg, Irene Gölz. Zum internationalen Tag der Pflegenden wolle man einer "Politik der leeren Versprechungen" die Rote Karte zeigen.

Dank für persönlichen Einsatz

Landrat Elmar Stegmann aus dem Kreis Lindau nahm den Tag zum Anlass, um allen Pflegekräften - sei es in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Arztpraxen und ambulanten Pflegediensten - für ihren persönlichen Einsatz zu danken und seine Anerkennung auszusprechen. Man dürfe aber die Wichtigkeit des Berufes nicht nur auf die Pandemie reduzieren. Auch der Sozialdezernent des Bodenseekreises dankte in einem Schreiben allen Pflegekräften für ihre engagierte Arbeit. In seinen Augen seien beachtliche Fortschritte gemacht worden, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. So sei die tarifliche Bezahlung im Landkreis größtenteils umgesetzt worden.