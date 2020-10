per Mail teilen

Die Corona-Abstrichzentren in Konstanz und Singen dürfen seit Montag teilweise nur noch mit Termin besucht werden. Das teilte das Landratsamt mit. In Singen (Kreis Konstanz) brauchen beispielsweise Menschen einen Termin, die direkten Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatten. Beschwerdefreie Personen können sich in beiden Zentren weiterhin montags bis freitags zwischen 12 und 16 Uhr ohne Termin testen lassen. Alle Infos und die Nummer zur Terminvereinbarung gibt es auf der Internetseite des Landkreises Konstanz.