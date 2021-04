per Mail teilen

Der im Januar erstmals gewählte Betriebsrat bei Edeka Baur in Konstanz ist zurückgetreten. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Verdi hatte die Betriebsratswahl juristisch angefochten. Dies könne nun beendet werden. Im Juni soll eine neue Interessensvertretung gewählt werden. Außerdem werde dieses Jahr ein Gesamtbetriebsrat gebildet. Bestehen bleiben die Vorwürfe in Richtung des Arbeitgebers wegen untertariflicher Arbeitsbedingungen, so Verdi.