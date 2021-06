per Mail teilen

Nach den größeren Städten planen jetzt auch die ersten kleineren Gemeinden eigene Corona-Testzentren. So sucht Mittelbiberach (Kreis Biberach) mit seinen 4.500 Einwohnern bereits Ehrenamtliche.

Ende kommender Woche schon sollen sich in der Turnhalle von Mittelbiberach zunächst Erzieherinnen und Lehrer testen lassen, so der Plan. Später könnte das Angebot auf Menschen ausgeweitet werden, die zuhause jemanden pflegen oder anderweitig mit Risikogruppen zu tun haben, so Bürgermeister Florian Hänle.

Corona-Schnelltests mindestens einmal pro Woche

Voraussetzung sei, dass sich genügend Ehrenamtliche finden, um ein oder zwei Mal in der Woche die Corona-Schnelltests vorzunehmen. Im Amtsblatt hatte der Mittelbiberacher Rathauschef dazu aufgerufen, die ersten hätten sich schon gemeldet. Bei den Vorbereitungen arbeitet die Gemeindeverwaltung mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) zusammen.

Neben Mittelbiberach wird auch Burgrieden im Kreis Biberach ein Testzentrum für Bürgerinnen und Bürger einrichten. Dort sollen Mitarbeiter der Feuerwehr die Tests in einem Zelt vornehmen.