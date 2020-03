per Mail teilen

Im Kreis Lindau sind am Sonntag mehr als 60.000 Bürgerinnen und Bürger zu den bayerischen Kommunalwahlen aufgerufen. Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann (CSU) tritt erneut an. Im Falle einer Wiederwahl wäre es seine dritte Amtszeit. Stegmann hat lediglich einen Gegenkandidaten von der AfD. Spannender dürfte die Wahl des Lindauer Oberbürgermeisters werden. Es gibt fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Der bisherige Oberbürgermeister, Gerhard Ecker (SPD), beendet seine Amtszeit vorzeitig. Wegen des Coronavirus ist die öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse am Sonntagabend abgesagt worden.