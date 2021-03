In Konstanz öffnet heute ein Kommunales Testzentrum für kostenlose Corona-Schnelltests neben dem Bodenseeforum. Das teilte die Stadt mit. Es wird von einer Agentur betrieben und hat sieben Tage die Woche geöffnet. Bislang gibt es in Konstanz kostenlose Corona-Schnelltests nur in einigen Apotheken und im Klinikum. Wer sich im Testzentrum testen lassen will, kann sich vorher im Internet anmelden. Möglich sind bis zu 2.200 Tests am Tag.