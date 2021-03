Vor rund 60 Jahren sind sie aus den Mittelmeerländern in die Region gekommen, viele ehemaliger Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind hier inzwischen zuhause. Im Bauernhausmuseum Wolfegg (Kreis Ravensburg) ist seit Sonntag die Ausstellung "kommen-schaffen-bleiben" zu sehen.

Die Ausstellung im Fischerhaus des Bauernhausmuseums ist Teil eines EU-Förderprojekts, das die Geschichte der Migration im ländlichen Raum im 19. und 20. Jahrhunderts beleuchtet. Das Fischerhaus ist in diesem Zusammenhang für Wolfegg symbolträchtig, war es doch die erste Wohnung mehrerer türkischer Gastarbeiter, die in den 1970er-Jahren kamen, um in der Holzindustrie arbeiteten.

Persönliche Geschichten

Zeitzeugen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Sonel Pürlepünar erzählt in einem Video, wie sie sich an die lebensverändernde Entscheidung der Eltern erinnert. Ihre Mutter habe den Vater nicht gern nach Deutschland gehen lassen. Und doch: Acht Jahre später zog dann die ganze Familie nach Wolfegg, die heute 50-jährige Sonel Pürlepünar lebt dort immer noch.

Aus einem Jahr in Deutschland ist ein ganzes Leben geworden

Nicolas Sanelli kam in den 1960er-Jahren aus Italien in den Kreis Ravensburg. Der heute 77-Jährige arbeitete zuerst als Elektriker auf dem Bau, bis er zur Papierfabrik in Baienfurt wechselte. Er erzählt auch von Treffen mit seinen Gastarbeiterkollegen, die oft in Weingarten in einer Eisdiele stattfanden. Die gemeinsamen Themen:

"Wo arbeitest du? Was verdienst du?" Nicolas Sanelli

Viele wollten nur ein Jahr bleiben, sind dann aber - wie Nicolas Sanelli - geblieben.

SWR-Reporterin Marion Kynaß ließ sich von Kuratorin Maria Anna Willer durch die Ausstellung führen.

Über drei Stockwerke ist die Ausstellung im Fischerhaus angelegt. Auf Infotafeln wird die geschichtliche Entwicklung der Migration in Oberschwaben beleuchtet. In einem Landkreisrelief kann man erfahren, welche Unternehmen in den 1950er und 60er-Jahren Gastarbeiterinnen beschäftigt haben. Auch Arbeitsutensilien oder Spiele werden präsentiert

Eindrücke aus der Ausstellung