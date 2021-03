Es soll ein neues "Superfood" sein, ein Kraftpaket mit vielen Vitaminen und Nährstoffen: Kohlröschen. Die Kreuzung aus Rosenkohl und Grünkohl ist eine britische Erfindung und wird derzeit in Baden-Württemberg erstmals auf der Reichenau (Kreis Konstanz) angebaut.

Die Farbe von Rotkraut, der Stängel vom Rosenkohl, nur viel höher, und kraus wie Grünkohl - die Züchter haben das neue Gemüse Kohlröschen genannt. 15 Jahre lang wurde an dem daran gezüchtet. Es soll doppelt so viel Vitamin E wie Rosenkohl enthalten, reich an Vitamin C, B6 und K sein sowie Kalzium und Eisen liefern.

Ein Kraftpaket für die kalte Jahreszeit

Geerntet wird im Winter, von Oktober bis Mitte März. Jedes Röschen muss einzeln vom meterhohen Stängel abgeschnitten werden. Noch sind Kohlröschen Exoten in der deutschen Küche. Der Reichenauer Gemüsebauer Christoph Deggelmann baut das Gemüse seit einiger Zeit an. Mehr zu dem neuartigen Winter-Kraftpaket im Video.