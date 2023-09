Royaler Besuch auf der Blumeninsel Mainau: Königin Silvia von Schweden reist im Oktober an den Bodensee. Sie wird eine neue Rosenzüchtung taufen. Das kündigte die Mainau GmbH am Freitag an.

Königin Silvia von Schweden kommt Mitte Oktober nach Konstanz auf die Insel Mainau. Das kündigte die Mainau GmbH am Freitag an - dem Tag, an dem der schwedische König Carl Gustav sein 50-jähriges Thronjubiläum begeht. Der royale Besuch ist für den 11. Oktober geplant. Schwedens König Carl Gustaf hat am Freitag sein 50-jähriges Thronjubiläum gefeiert - an seiner Seite natürlich seine Frau Silvia, die in Heidelberg geboren ist. Adelsexpertin Annelie Malun berichtete live aus Stockholm: Video herunterladen (62,1 MB | MP4) Königin Silvia wird bei ihrem Besuch auf der Blumeninsel eine neu gezüchtete Rose taufen: die weiße Mentor-Rose. Mit deren Verkauf wird die Mentor Stiftung Deutschland, die ihren Sitz auf der Mainau hat, finanziell unterstützt. Königin Silvia hatte die Stiftung Mentor International im Jahr 1994 gegründet. Ein Strauß weißer Mentor-Rosen. Pressestelle Mentor Stiftung/Kordes Letzter Besuch auf der Mainau 2019 Königin Silvias letzter Besuch auf der Mainau liegt schon ein paar Jahre zurück. 2019 kam sie, um das Jubiläum ihrer Mentor Stiftung zu feiern. 25 Jahre zuvor hatte sie mit der Weltgesundheitsorganisation WHO die Stiftung für Jugendliche ins Leben gerufen. Das Ziel: Mentoren begleiten Jugendliche aus allen sozialen Schichten durch die Zeit der Pubertät und helfen ihnen dabei. Hunderte Schaulustige und royale Fans standen damals vor dem Mainau-Schloss, um die schwedische Königin zu begrüßen. Die natürlich nicht nur wegen ihrer Stiftung angereist war: Das schwedische Königshaus und die Adelsfamilie Bernadotte sind miteinander verwandt. Mainau-Chefin Bettina Gräfin Bernadotte ist zudem die Vorsitzende der Mentor Stiftung in Deutschland.