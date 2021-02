per Mail teilen

Die Südland Köche, eine Vereinigung von Köchen im Südwesten, fordern eine Öffnung der Restaurants in Regionen, in denen der Inzidenzwert unter 50 liegt. Eine entsprechende Petition haben sie nach eigenen Angaben im Landtag eingereicht. Über 300 Köche hätten unterschrieben, so Manfred Hölzl aus Überlingen, der Patron der Südland Köche. Man hätte bereits im Lockdown im vergangenen Jahr bewiesen, dass man die Hygienevorschriften einhalten könne.