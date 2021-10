Ein Kochlehrling ist am Freitag in Lochau (Vorarlberg) durch spritzendes heißes Öl so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Laut Polizei war eine Sahnekapsel versehentlich in eine mit heißem Fett gefüllte Fritteuse gerollt und darin explodiert. Der 17 Jahre alte Lehrling erlitt schwere Verbrennungen an Rücken, Armen und im Nacken.