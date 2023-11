Knapp 150 Chihuahuas in Region Bodensee-Oberschwaben beschlagnahmt

Amtsveterinäre aus der Region Bodensee-Oberschwaben haben laut einem Medienbericht knapp 150 Hunde wegen schlechter Haltung beschlagnahmt.

Knapp 150 Hunde aus schlechter Haltung sollen Amtsveterinäre aus der Region Bodensee-Oberschwaben beschlagnahmt haben, das berichtet die Schwäbische Zeitung. Die Chihuahuas sollen bislang bei einem Züchter gelebt haben, allerdings in nicht tiergerechter Haltung, etwa in zu kleinen und schmutzigen Käfigen, so heißt es in dem Zeitungsbericht mit Verweis auf die Behörden.

Tierheime aus ganz Deutschland helfen bei beschlagnahmten Chihuahuas

Die Hunde wurden auf mehrere Tierheime in der Region und in Deutschland verteilt, so die Auskunft von Horst Fallenbeck vom Tier-Service-Zentrum (TSZ) bei Bad Waldsee gegenüber dem SWR. Allein im TSZ sind derzeit 23 der beschlagnahmten Tiere untergebracht. Die Vermittlung der kleinen Hunde sieht Fallenbeck mit Hoffnung: Nach einem Post auf Facebook über die Geschichte hätten sich bereits etliche Interessenten bei ihm gemeldet.

Beschlagnahmte Chihuahuas warten im Tier-Service-Zentrum in Bad Waldsee auf ihre Vermittlung. Tier-Service-Zentrum Bad Waldsee, Horst Fallenbeck

Auch das Tierheim Friedrichshafen bestätigte dem SWR, dass bei Ihnen ebenfalls ein Teil der Chihuahuas untergebracht wurde. Und auch die Tierrettung Südbaden aus Radolfzell war involviert. Sie transportierte 45 der Hunde in Tierheime nach Mainz und Essen, wie sie auf Facebook schreibt. Chihuahuas gelten als kleinste Hunderasse der Welt.