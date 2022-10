Klostererlebnistage rund um den Bodensee starten

Rund um den Bodensee haben am Donnerstag die Klostererlebnistage begonnen. Über 20 Klosterorte in der Region haben ihre Pforten geöffnet und gewähren Einblicke in ehemalige und aktive Klöster.

23 Klöster zwischen Ulm-Wiblingen und St. Gallen in der Schweiz beteiligen sich an den Klostererlebnistagen Bodensee. Vier Tage lang, von Donnerstag bis Sonntag, bieten die Klöster Führungen zur Kulturgeschichte und Vorträge an. Es sind aber auch Gespräche möglich, man kann übernachten im Kloster oder sogar am klösterlichen Leben teilnehmen.

SWR-Reporterin Marlene Fuchs über die Angebote an den Klostererlebnistagen am Bodensee:

Weltkulturerbe Insel mit Kloster

Auf der Klosterinsel Reichenau im Kreis Konstanz können Besucher beispielsweise in die Schatzkammer des Münsters schauen. Die Stadtführung "Das große sakrale Erbe" in Konstanz führt Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Konzilsgebäude bis zum gotischen Münster durch die historische Konzilstadt. Das Kloster Hegne bei Konstanz bietet neben vielen Programmpunkten am Samstag einen Tag der Stille an.

Kloster und Schloss in Salem

Im Kloster und Schloss Salem (Bodenseekreis) können große und kleine Gäste auf den Spuren der "weißen Mönche" wandeln. Neben einem vielfältigen Veranstaltungsangebot öffnen in der ehemaligen Zisterzienserabtei das Klostermuseum, der Kaisersaal, das Feuerwehrmuseum und vieles mehr.

Schweizer Klöster öffnen Pforten

Auf der Schweizer Seite kann im Kanton Thurgau unter anderem die barocke Klosterkirche St. Katharinental bei Diessenhofen besichtigt werden. Auch die weltberühmte Stiftsbibliothek des Klosters St. Gallen lädt zu einem Besuch ein.