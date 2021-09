Wanderausstellung "Gurs 1940" eröffnet in Weingarten

Im ehemaligen Kloster Weingarten (Kreis Ravensburg) beginnt am Sonntag die Ausstellung „Gurs 1940“. Sie ist Teil des Programms zum Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Die Wanderausstellung der Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ zeigt, wie sich die Bevölkerung verhielt, als die Nazis die Juden vor 80 Jahren ins südfranzösische Gurs deportierten, was die Verschleppten dort erwartete und wie die Verbrechen später aufgearbeitet wurden.

Jüdisches Leben in Oberschwaben

Ins Kloster Weingarten geholt hat die Ausstellung die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zusammen mit Lokalhistorikern, die bei der Vernissage am Sonntag ein besonderes Augenmerk auf das jüdische Leben in Oberschwaben legen.

Die Ankunft von Frauen aus dem Lager Noé in Gurs an einem regnerischen Tag im März 1941. Mémorial de la Shoah, Paris, Maurice Laügt

Deportation in das französische Lager Gurs

In Vorträgen geht es zum Beispiel um die jüdische Gemeinde in Bad Buchau sowie um eine jüdische Familie aus Baden, die zeitweise in Ravensburg lebte, und in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert wurde. Die Wanderausstellung wird bis zum 10. Oktober in Weingarten zu sehen sein und soll danach am 21. Oktober in Konstanz eröffnen.