Expedition ins Klosterleben - Ganz schön herzlich

Es gibt einige Klöster im Land, in denen noch ein reges Klosterleben stattfindet. Davon machen sich Außenstehende die unterschiedlichsten Vorstellungen. Karg, streng, voller Entsagungen - so denken die Meisten. Annette Krause will es genauer wissen. Sie besucht die Gemeinschaft der barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz in Hegne am Bodensee, die Franziskanerinnen von Reute in Bad Waldsee und die Zisterziensermönche in Mehrerau bei Bregenz. Dabei geht es ausgesprochen fröhlich zu. Die Schwestern von Hegne zeigen Annette nicht nur ihr Kloster und ihr freundliches Hotel, sie laden sie auch an ihren ganz privaten Badestrand ein und erzählen von Schuhkauf, Kosmetik und Handynutzung. Den weltlichen Dingen bleiben sie vor allem durch den Schulbetrieb auf ihrem Gelände verbunden. Mit den Schwestern in Reute unternimmt Annette eine Fahrradtour und lässt sich in die Geheimnisse der Heilkräuter und der Hostienbäckerei einweisen. Und bei den Mönchen im Kloster Mehrerau darf sie die wertvollen Bücher der Klosterbibliothek bestaunen, die die jahrhundertealte Geschichte des Ordens aber auch des Landes dokumentieren.