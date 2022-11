Kloster Bonlanden: Spendenaktion für Afrika

Das Kloster Bonlanden ist berühmt für seine Krippen. In diesem Jahr haben die Franziskaner-Schwestern mit den Ruderern des Olympia-Gold-Achters von 2012 mit einer besonderen Krippe Spenden gesammelt.

Die Ruderer, die vor zehn Jahren bei Olympia Gold im Achter holten, haben sich eine für den Weihnachtsmarkt von Kloster Bonlanden bei Biberach eine besondere Hilfsaktion ausgedacht. In Gedenken an ihren verstorbenen Mitstreiter Maximilian Reinelt haben sie eine Krippe, deren Figuren in einem Ruderboot sitzen, kreiert. Die Bootskrippe hat nun einen dauerhaften Platz im Krippenmuseum des Klosters Bonlanden erhalten. Und die symbolträchtige Spendenaktion kam auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt der Franziskaner-Schwestern im Kloster Bonlanden gut an.

Das Kloster Bonlanden in Berkheim bei Biberach ist berühmt für seinen Krippenweg mit begehbarer Barockkrippe und 370 Figuren. Was es aber in dem Museum bisher noch nicht gab, ist eine Krippe, bei der die heilige Familie in einem Boot sitzt.

Krippenfiguren in einem Ruderboot für Spendenaktion

Auf die Idee für die ungewöhnliche Krippe kamen die Olympia-Ruderer von 2012. Einer ihrer Mitstreiter von damals, Maximilian Reinelt aus Ulm, ist plötzlich verstorben. In seinem Sinn sollte die von ihnen ins Leben gerufene Spendenaktion mit dem Symbol der Bootskrippe sein. Die Erlöse gehen nach Togo. Für Schwester Witburga von den Franziskanerinnen in Bonlanden ist ein Boot ein durchaus passendes Symbol für eine Krippe.

"Wie Jesus damals das Schiff im Sturm gerudert hat, so ist er auch bei uns und hilft uns, unser Schifflein durch all die Stürme hindurchzuführen."