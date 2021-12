Musiker beleben alten Klöpfer-Brauch im Haistergau wieder

per Mail teilen

Sie ziehen von Haus zu Haus, wie schon ihre Vorfahren vor hunderten von Jahren. Im Haistergau (Kreis Ravensburg) beleben Musiker den sogenannten Klöpfer-Brauch wieder.

Barny Bitterwolf und Roland Fitz aus Haisterkirch sind Vollblutmusiker und derzeit viel unterwegs. Sie ziehen von Haus zu Haus und klopfen an die Fensterläden. In den vergangenen Tagen haben sie rund 20 Häuser im Haistergau besucht. Damit beleben sie einen alten Brauch wieder, der in Vergessenheit geraten war: den Klöpfer-Brauch oder auch Klöpferles-Brauch.

"Wir dürfen ja derzeit nirgends hin, können nicht auftreten und keine Konzerte besuchen, deshalb haben wir den Klöpfer-Brauch wiederbelebt. Damit wollen wir den Advents- und Weihnachtsgedanken direkt in die Häuser bringen."

In Brugg, einem Weiler der zu Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) gehört, sind die beiden Musiker zu Gast im 300 Jahre alten Zachäushof. Dort leben Gerhard Reischmann und seine Frau Margit. Die beiden freuen sich über den ungewöhnlichen Besuch. "Es ist sehr schön, dass die beiden diesen alten Brauch wiederbeleben und uns hier besuchen", sagt Gerhard Reischmann. "Hier hat's früher die Herbergssuche gegeben, dass man mit Gebeten oder einer Madonna von Haus zu Haus gezogen ist. Das kenne ich noch von früher, aber den Klöpfer-Brauch kannte ich bislang nicht."

"Erstmals ist der Brauch im 14. Jahrhundert dokumentiert, weil die Menschen nachts wohl zu laut unterwegs waren und es deshalb ein Gerichtsverfahren gab", so Barny Bitterwolf.

SWR4 Beitrag "Klöpfer-Brauch wiederentdeckt"

Der Klöpfer-Brauch ist auch mit dem heute noch bekannten Christbaumloben oder dem Schnorranten-Musizieren aus dem Allgäu verwandt.

Und so hört es sich an, wenn Barny Bitterwolf auf dem Piffel, einem alten oberschwäbischen Blasmusikinstrument, die Hirtenweise des Komponisten Franz Anton Hugel spielt: