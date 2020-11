Das Klinikum Konstanz arbeitet nicht mehr im Regelbetrieb. Das erklärte Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) am Freitagabend nach einer Sondersitzung des Gemeinderats in einer Videobotschaft. Die zweite Welle habe die Kliniken im Kreis erreicht, stand Freitag würden 41 Menschen im Zusammenhang mit Corona stationär behandelt. Im Kreis Konstanz seien in der vergangenen Woche 415 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden, das ist eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 150, so Burchardt.