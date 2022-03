Kreistag stimmt für Schließung der Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf

per Mail teilen

Mit großer Mehrheit hat sich der Sigmaringer Kreistag am Montag dafür ausgesprochen, die beiden Kliniken zu schließen. Die stationäre Versorgung soll sich künftig auf den Standort Sigmaringen konzentrieren.

Vor der Abstimmung wurde über eine Ergänzung der Beschlussvorlage gerungen. Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter wollte die Entscheidung für die Schließung der Krankenhäuser davon abhängig machen, dass das Gelände und das Klinikgebäude an ihre Stadt verkauft werden. Um eine lange Hängepartie zu verhindern, unterstützte der Kreistag lediglich, dass die SRH-Kliniken in Kaufverhandlungen mit Bad Saulgau eintreten, unabhängig vom Ausgang der Gespräche.

Der Kreistag Sigmaringen entscheidet über die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Kreis. SWR Moritz Kluthe

Mit der Schließung der beiden Krankenhäuser soll in Pfullendorf ein medizinisches Versorgungszentrum entstehen und das bestehende in Bad Saulgau erweitert werden - unter anderem um einen unfallchirurgischen Stützpunkt. Außerdem stimmte der Kreistag dem Baubudget für die Erweiterung und die Sanierung des SRH-Krankenhauses in Sigmaringen zu. Der Umbau soll insgesamt fast 109 Millionen Euro kosten.