Klinik in Radolfzell schließt - Chefärzte nehmen Abschied

In Radolfzell geht eine Ära zu Ende. Das Krankenhaus in der Stadt am Bodensee mit ihren 32.000 Einwohnern schließt. Seit fast sieben Jahrhunderten gab es in Radolfzell stationäre medizinische Versorgung, erst im Spital, seit 1906 im Krankenhaus auf der Halbinsel Mettnau am Rande der Altstadt. Aber der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, zu dem die Klinik zuletzt gehört hat, muss sparen und Doppelstrukturen abbauen. Seit Tagen wurde deshalb im Radolfzeller Krankenhaus gepackt und verladen. Und schmerzlich Abschied genommen.