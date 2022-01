So arbeitet der Medizin Campus Bodensee ohne IT

In den Krankenhäusern des "Medizin Campus Bodensee" (MCB) läuft auch zwei Wochen nach einem Hackerangriff der Betrieb nicht wie gewohnt. Die komplette Informationstechnik war ausgefallen.

In den Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang (Bodenseekreis) mussten Operationen abgesagt und Notfälle in andere Krankenhäuser gebracht werden. Inzwischen ist das nicht mehr notwendig, aber auf der Tastatur am Empfang des Krankenhauses in Friedrichshafen liegt auf einem der Computer ein weißer Zettel. Darauf steht in Rot geschrieben: Rechner bitte noch nicht benutzen.

Statt Kartenlesegerät Zettel und Stifte

Günes Tastaban-Welte kümmert sich um die Patientenaufnahme. Rasch die Krankenkassenkarte in das Einlesegerät stecken, das war einmal. Seit dem Hackerangriff heißt es "Back to the roots", wie sie erzählt: Alles von Hand eingeben - Aufnahmedatum, Personalien, Krankenkasse, Angehörige, es kommt pro Patient eine Menge an Daten zusammen.

Der Hackerangriff hat die Verwaltung der Krankenhäuser in Friedrichshafen und Tettnang getroffen. Viele Rechner sind seitdem schwarz, keinen Zugriff gibt es etwa auf Patientenakten, Daten und Mails. Stattdessen heißt es analog arbeiten.

Laborberichte werden über die Flure getragen

So kommt die Auszubildende Franziska von Strick hinter den halbrunden Empfangstresen gebogen, um die Laborberichte aus einer schwarzen Mappe zu holen. Eine große Umstellung bedeutet der IT-Ausfall vor allem in der Küche. Am Fließband stehen hier die Mitarbeiter mit weißen Kochjacken und Haarschutz und portionieren das Essen auf die vorbeifahrenden Teller. Auf handgeschriebenen Zetteln steht, was genau es zu essen gibt.

Die Klinikküche im Offline-Betrieb Medizin Campus Bodensee/Susann Ganzert

Die ersten Rechner in den beiden Kliniken sollen noch in dieser Woche wieder funktionieren, heißt es vom "Medizin Campus Bodensee". Bis aber alles wieder läuft, dauere es noch eine Weile.