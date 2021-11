Die Satellitenbauer von Airbus Defence and Space in Immenstaad (Bodenseekreis) haben die Arbeiten am Klimasatelliten Sentinel-2C abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Satellit bis März in München auf seine Weltraumtauglichkeit getestet. Er soll dann mit den Satelliten 2A und B in knapp 800 Kilometern Höhe Daten liefern zu Landnutzung, Bodenversiegelung und Naturkatastrophen.