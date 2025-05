Wie wird die Schifffahrt auf dem Bodensee klimaneutral? Das will eine neue Veranstaltungsreihe klären. Start war am Freitag in Friedrichshafen mit dem "E-Mobility Experience Day".

Eine neue Veranstaltungsreihe des Landesverkehrsministeriums will bis zum Sommer aufzeigen, wie die Schifffahrt auf dem Bodensee klimaneutral werden kann. Den Auftakt machte am Freitag der "E-Mobility Experience Day" in Friedrichshafen (Bodenseekreis) mit Programmpunkten am Bodenseeufer als auch im Graf-Zeppelin-Haus.

Mit dem E-Boot auf den Bodensee

E-Mobilität auf dem Wasser erleben: Das kann am Freitag in Friedrichshafen jede und jeder, egal ob ganz praktisch oder eher in der Theorie. So präsentieren Firmen aus mehreren Ländern am Seeufer Elektroboote, der Württembergische Yachtclub Friedrichshafen lädt zu Probefahrten mit E-Booten ein. Im Graf-Zeppelin-Haus hingegen gibt es für Politiker, Unternehmer aber auch die breite Öffentlichkeit Fachvorträge und Diskussionen zum Thema klimaschonende Boots- und Schiffsantriebe.

Elektroboote, wie dieses hier auf der "Interboot 2024", stehen für mehr Nachhaltigkeit auf dem Bodensee. Pressestelle Foto: INTERBOOT, Messe Friedrichshafen

Hinzu kommen Workshops für Kinder ab 12, bei denen sie etwas zum Thema lernen sowie auch Experimente machen können. Dem Verkehrsministerium zufolge sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Familien, Studierende und lokale Unternehmen an diesem Tag herzlich willkommen. Die ersten Programmpunkte begannen um 10 Uhr. Um 11 Uhr wurde der Erlebnistag von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) offiziell eröffnet.

Der "E-Mobility Experience Day" ist Teil der Veranstaltungsreihe "Green Waves - Klimaneutrale Schifffahrt auf dem Bodensee". Veranstalter ist das Verkehrsministerium Baden-Württemberg, das im Sommer weitere Aktionstage im Rahmen der Reihe bietet.

"Bodensee Clean Mobility Rallye" im Juni

So folgt als zweites Event im Juni die "Bodensee Clean Mobility Rallye". Laut dem Ministerium haben Wassersportbegeisterte, Vereinsmitglieder und Firmenteams dabei die Gelegenheit, sich interaktiv mit dem Thema Klimaneutralität in der Schifffahrt auseinanderzusetzen. Demnach fahren die Teilnehmenden mit Elektrobooten auf dem Bodensee von Station zu Station, um Aufgaben zu lösen und Punkte zu sammeln. Den Wettbewerb tüfteln örtliche Yachtclubs und Vereine aus. Abschluss der Rallye ist am Samstag, 5. Juli 2025, im Rahmen einer Siegerehrung im Konstanzer Konzil.

"Family Adventure Day" im August

Auch in den Sommerferien wird die Veranstaltungsreihe fortgesetzt. Am Freitag, 15. August, lädt das Verkehrsministerium zum "Family Adventure Day" auf die Insel Mainau ein. Auch hier sollen Menschen aller Altersgruppen für die E-Mobilität und klimafreundliche Technologien in der Schifffahrt begeistert werden, heißt es. So kann man das erste elektrische Fährschiff auf dem Bodensee, die "MS Insel Mainau", besichtigen und sich in der "Meet the Experts-Lounge" mit Fachleuten über alternative Schiffsantriebe austauschen.

Elektroboote auf der Messe "Interboot" in Friedrichshafen

Ihren Abschluss findet die Veranstaltungsreihe am Samstag, 27. September, auf der Messe "Interboot" in Friedrichshafen . Dort wollen führende Hersteller die neuesten Trends und Innovationen der klimaneutralen Schifffahrt präsentieren, inklusive Live-Demonstrationen modernster Elektroboote. Auch hier stehen Expertinnen und Experten der Branche Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort, verspricht das Ministerium. Erneut vor Ort sei dann auch Verkehrsminister Hermann.