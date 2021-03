Sie ist neu in der Parteienlandschaft des Landes: Die Klimaliste BW. Die Partei steht für Klimagerechtigkeit und tritt erstmals bei der Landtagswahl an - auch in den Wahlkreisen der Region Bodensee-Oberschwaben.

Für die junge ökologische Partei begann es schon sehr gut. Innerhalb von kurzer Zeit haben die Kandidatinnen und Kandidaten in ihren Wahlkreisen die nötigen Unterschriften gesammelt, um bei der anstehenden Landtagswahl zugelassen zu werden. In 76 von 70 Wahlkreisen tritt die Klimaliste BW an und gilt als direkte Konkurrenz der Grünen. Wer steckt dahinter und wie gefährlich werden sie den Grünen tatsächlich? Isabel Heine hat mit zwei Kandidaten der Klimaliste BW gesprochen, die in den Wahlkreisen Ravensburg und Bodensee antreten.