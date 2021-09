Tausende Teilnehmer bei Klima-Demo in Konstanz

Kurz vor der Bundestagswahl haben in Konstanz viele junge Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf 5.000.

Neben zahlreichen Schülerinnen, Schülern und Studierenden schlossen sich auch Erwachsene dem Demonstrationszug durch Konstanz an. Andernorts in der Region gab es ebenfalls Aktionen zum Beispiel in Friedrichshafen, Ravensburg, Isny im Allgäu, Aulendorf und Riedlingen. Zu dem globalen Klimastreik hatte die Bewegung Fridays for Future aufgerufen.

Forderung vor der Wahl: Kurswechsel in der Klimapolitik

Kurz vor der Bundestagswahl forderten die Teilnehmenden mehr Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und einen sofortigen Kurswechsel in der Klimapolitik. Unter anderem geht es ihnen um einen schnelleren Ausstieg aus der Kohlekraft. Dies sei ein wahlentscheidendes Thema, heißt es auf der Internetseite von Fridays for Future. Auf Spruchbändern, die die Demonstrierenden in Konstanz in die Höhe hielten, war zu lesen "Wir streiken, bis ihr handelt" und "Unsere Zukunft liegt in euren Händen". Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten appellieren an die Verantwortung, die die Wählerinnen und Wähler aus ihrer Sicht für die jüngere Generation tragen. SWR-Reporterin Stefanie Baumann hat Klimaaktivisten in Konstanz gefragt, warum es ihnen wichtig ist, bei der Demonstration dabei zu sein.

Die Aktion in Konstanz mit tausenden Teilnehmenden verlief friedlich und unter Einhaltung eines Hygiene-Konzeptes. Der Demonstrationszug wurde in einzelne Blöcke eingeteilt und es galt Maskenpflicht.