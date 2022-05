Die B30 im Bereich Ravensburg ist am Sonntagabend kurzzeitig gesperrt worden. Grund dafür war laut einem Polizeisprecher eine Demonstration von Klimaaktivisten. Diese brachten ein Plakat an einer Fußgängerbrücke über der Bundesstraße an. Die Aktion sei der Polizei angekündigt worden und die Sperrung sei darum auch eingeplant gewesen, so der Polizeisprecher. Die Sperrung dauerte bis etwa 18.30 Uhr. Die Demonstration verlief nach ersten Erkenntnissen friedlich, hieß es von der Polizei.