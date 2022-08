Klimaaktivistin steht vor Landgericht Ravensburg

Am Montagmittag muss sich eine Klimaaktivistin in einem Berufungsprozess in Ravensburg wegen einer Aktion im vergangenen Jahr verantworten. Sie war an der Basilika in Weingarten hochgeklettert und hatte ein Banner befestigt.

Eine 20-jährige Klimaaktivistin ist im Februar vom Amtsgericht Ravensburg verurteilt worden, weil sie auf die Basilika in Weingarten geklettert war. Die junge Frau hatte nach dem Urteil Berufung eingelegt. Am Montag muss sie sich wegen der Kletteraktion nun dem Landgericht Ravensburg stellen. Banner kritisierte CDU als "klimaschädlich" Die heute 20-Jährige hatte vergangen September kurz vor der Bundestagswahl zusammen mit zwei weiteren Aktivisten ein Banner auf der vorderen Fassade der Basilika in Weingarten befestigt. Darauf stand: "CDU - unchristlich, unsozial, klimaschädlich". Das Amtsgericht Ravensburg verurteilte die Aktivistin deswegen im Februar wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsrecht zu 30 Stunden sozialer Arbeit. Mahnwache vor dem Landgericht geplant Die Klimaaktivisten wollen in dem Prozess unter anderem klären lassen, ob das Beklettern von Fassaden ein Hausfriedensbruch darstelle, heißt in einer Mitteilung. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten kündigten zudem an, dass Unterstützer während des Prozesses vor dem Landgericht zu einer Mahnwache zusammenkommen sollen.

