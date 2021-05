Aktivistinnen und Aktivisten des sogenannten Ravensburger Klimacamps haben am Samstag für eine über 12-stündige Sperrung einer der Hauptverkehrsadern der Stadt gesorgt. Laut Polizei spannten sie Transparente gegen Straßenbau quer über die vierspurige Schussenstraße, mehrere Aktivisten kletterten auf angrenzende Bäume oder leinten sich über der Straße in Hängematten fest. Rund ein Dutzend Unterstützer saßen auf der Fahrbahn. Nachdem sie der Aufforderung durch die Stadt nicht nachkamen, die Straße zu verlassen, räumte die Polizei am späten Nachmittag die unangemeldete Versammlung. Nach Angaben der Polizeidirektion Ravensburg waren mehrere Dutzend Beamte im Einsatz, außerdem ein Höheninterventionsteam, dass mehrere Aktivisten aus rund acht Metern Höhe aus Bäumen bzw. den gespannten Hängematten zurück auf den Boden holte. Laut Polizei müssen Letztere auf richterliche Anordnung die Nacht in Gewahrsam verbringen. Die Klimaschützerinnen und Klimaschützer forderten mit der Aktion nach eigenen Angaben, den Focus auf eine ihrer Ansicht nach "echte Mobilitätswende" zu setzen und alle Straßen-Neubauprojekte sofort einzustellen. Das Ravensburger Klimacamp machte bereits mit mehreren Aktionen auf seine Forderungen aufmerksam, unter anderem mit Baumhäusern, in denen die Aktivisten im Winter tagelang ausharrten.