Lautstark und teilweise nackt haben Klimaaktivistinnen und -aktivisten am Mittwoch in Horgenzell (Kreis Ravensburg) gegen den neuen Regionalplan für die Region Bodensee-Oberschwaben demonstriert. Anlass war eine Sitzung des Regionalverbands.

2.700 Einwendungen gegen Regionalplan

Seit Montag campierten die jungen Klimaaktivisten vor der Mehrzweckhalle in Horgenzell. Dort sprachen die Mitglieder des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben am Mittwochnachmittag über die rund 2.700 Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern, die in den vergangenen Wochen gegen den neuen Regionalplan eingebracht wurden. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen den geplanten Kiesabbau in der Region.

Klimaaktivisten campten in Horgenzell und protestierten gegen den Regionalplan. SWR Sara Hinderhofer

Aktivistinnen ziehen blank für mehr Mitsprache

Die jungen Klimaaktivisten lehnen den Regionalplanentwurf ab und wollen, dass er überarbeitet wird. Sie fordern zum Beispiel weniger Flächenversiegelung und mehr Klimaschutzmaßnahmen. Einige Klimaaktivistinnen verbanden den Protest in Horgenzell mit einem weiteren Anliegen und demonstrierten vor der Sitzung des Regionalverbandes halbnackt: Sie kritisierten, dass Frauen zu wenig Mitsprache im Verband hätten und der Frauenanteil zu gering sei.

Entscheidung am 25. Juni

Der Regionalverband weist die Kritik der Klimaschützer zurück. Der Plan sei keineswegs ein "Klimahöllenplan", so Thomas Kugler (CDU), Verbandsvorsitzender. An der Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben wurde sechs Jahre gearbeitet. Der Plan legt fest, wie sich die Region in den kommenden 15 bis 20 Jahren entwickeln soll. Das Verbandsgebiet umfasst die drei Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen. Es geht um 2.600 Hektar, die in den kommenden Jahren bebaut und wirtschaftlich genutzt werden könnten: Als Gewerbegebiete, für Wohnbebauung, neue Straßen und für den besonders umstrittenen Kiesabbau im Altdorfer Wald. Der neue Regionalplan soll am 25. Juni von der Verbandsversammlung beschlossen werden.