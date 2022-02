Klimaaktivist Samuel Bosch soll Sozialstunden leisten

Klimaaktivist Samuel Bosch ist vom Amtsgericht Ravensburg zu 70 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Er stand wegen seiner Klimaproteste das zweite Mal vor Gericht.

Bosch wurde im aktuellen Fall schuldig gesprochen wegen Nötigung, Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruchs. Er hatte im vergangenen Jahr in Ravensburg Bäume besetzt und dann ein Banner über eine viel befahrene Straße gespannt. Später stieg er auch noch auf die Basilika in Weingarten und hängte dort ebenfalls ein Banner auf. Gegen das Urteil will er Rechtsmittel einlegen, sagte Bosch dem SWR.

Sozialstunden statt Baumbesetzung

Samuel Bosch ist für seine Aktionen als Klimaaktivist bereits das zweite Mal bestraft worden. Im Herbst vergangenen Jahres hatte das Amtsgericht Ravensburg ihn zu 40 Sozialstunden verurteilt. Dagegen legte er Berufung ein. Insgesamt drohen ihm nun 110 Sozialstunden. Das nimmt der 19-Jährige scheinbar locker hin: "Ich versuche mich dann in diesen Stunden zum Beispiel beim BUND oder bei anderen Organisationen sinnvoll einzubringen. Und ich sehe das so ein bisschen als Ergänzung zu meinem sonstigen Aktivismus in den Bäumen", sagte er gegenüber dem SWR.

„Ich lebe im Wald - in einer tollen Buche.“

Wenn er vom Aktivismus in den Bäumen spricht, dann meint er auch die weit über die Region hinaus beachtete Baumbesetzung im Altdorfer Wald bei Ravensburg. Dort lebt der 19-Jährige zusammen mit ein paar Mitstreitern in einem Baumhaus in 17 Metern Höhe.

im Altdorfer Wald protestieren Klimaaktivisten gegen den Kiesabbau. SWR

Weniger Kiesabbau, mehr Klimaschutz

Auf diese Weise protestiert er gegen Kiesabbau in Oberschwaben. Im Visier hat er aber auch die Stadt Ravensburg, weil sie seiner Ansicht nach zu wenig für Umwelt- und Naturschutz unternimmt. Für seinen Protest denkt er sich bewusst spektakuläre, viel beachtete Aktionen aus, um für Aufmerksamkeit zu sorgen.

Mit "Fridays for Future" ging es los

Angefangen hat bei ihm alles mit der Teilnahme an "Fridays for Future"-Demonstrationen in Ravensburg. Dann habe er diese mitorganisiert. Mittlerweile sind das Leben im Wald und der Einsatz für das Klima für ihn so etwas wie ein Vollzeitjob ohne Einkommen. Er sagt dazu: "Ich würde schon sagen, dass es Klimaaktivismus als Beruf ist." Er sei quasi Vollzeit ehrenamtlich tätig für ökologische und soziale Themen. Versichert sei er über seine Eltern, ergänzt er.

Rückhalt von der Familie

Bosch hat kein Einkommen, sagt aber selbst, dass er kaum Geld brauche. Die Familie unterstützt den 19-Jährigen - aus Überzeugung. "Weil wir schon immer sehr auf Umweltschutz geachtet haben", sagt Gudrun Bosch, die Mutter von Samuel. Mit dem Auto gefahren werde nur, was wirklich nötig sei. "Eigentlich fahren wir alles mit Fahrrädern und versuchen auch Lebensmittel, die kurz vor dem Wegwerfen sind, noch zu verwenden."

Ausbildung zum Baumpfleger

Die Unterstützung der Familie ist ihm wichtig, sagt Samuel Bosch. Der Klimaaktivist mit Realschulabschluss denkt aber auch daran, irgendwann selber Geld zu verdienen. Deswegen möchte er sich zum Baumpfleger ausbilden lassen. Um ein zweites Standbein zu haben, wie er meint.

Die nächste Baumbesetzung steht an

Erst einmal aber steht ein Protest in Oberankenreute in der Gemeinde Schlier (Kreis Ravensburg) an. Dort wollen Aktivisten in der Nähe einer Kiesgrube Bäume besetzen, um sie vor einer möglichen Rodung zu schützen, wie sie erklären. Klimaaktivist Samuel Bosch hat seine Unterstützung zugesagt.