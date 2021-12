Zwei Kletterer haben am Wochenende im Montafon (Vorarlberg) mehrere Stunden in einer Felswand festgesessen. Die beiden hatten sich verstiegen, so die Vorarlberger Polizei. Da ein Hubschrauber nicht nahe genug an die Felswand fliegen konnte, mussten Bergretter die Kletterer abseilen. Erst nach Mitternacht kamen alle unverletzt in Tschagguns an.