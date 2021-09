per Mail teilen

Mit angekündigten Aufenthaltsverboten hat die Polizei in Ulm eine geplante Kletteraktion von Klimaaktivisten aus dem Raum Ravensburg verhindert. Diese wollten am Mittwoch am Ulmer Münster ein Banner mit einer politischen Botschaft aufhängen. Auch wegen der Polizeipräsenz hätten sie darauf verzichtet, sagte eine Aktivistin dem SWR.