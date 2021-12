In Hirschegg im Kleinwalsertal ist in der Nacht auf Donnerstag nach starkem Regen eine Mure abgegangen. Laut Polizei drang die Schlammlawine in mehrere Garagen und eine Ferienwohnung ein, in der fünf Menschen schliefen. Sie wurden von Einsatzkräften aus dem Haus gebracht, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist noch unbekannt.