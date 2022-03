In Konstanz haben am Samstag zwischen 3.000 und 3.500 Menschen im Stadtgarten an einer Solidaritäts-Kundgebung für die Ukraine teilgenommen. Die genaue Teilnehmerzahl sei auf Grund der Weitläufigkeit des Geländes schwer einzuschätzen, so ein Sprecher der Polizei vor Ort. Zahlreiche Hilfsorganisationen hatten Stände aufgebaut, um auf Spendenmöglichkeiten für die Ukraine aufmerksam zu machen. mehr...