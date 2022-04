Zwei Flugunfälle an einem Tag in der Bodenseeregion

Gleich zwei Flugunfälle hat es am Donnerstagnachmittag am Bodensee gegeben. Vor dem Schweizer Ufer stürzte ein Kleinflugzeug in den Bodensee. In Konstanz überschlug sich ein Sportflugzeug auf der Landebahn.

Kurz nach dem Start am Flughafen Altenrhein im Kanton St. Gallen stürzte am Donnerstagnachmittag ein Flugzeug bei Staad am Schweizer Ufer in den Bodensee. Nach Informationen der Kantonspolizei St. Gallen handelt es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um ein Kleinflugzeug. Über die Zahl der Insassen ist bisher nichts bekannt. Das Kleinflugzeug stürzte etwa 50 Meter vom Ufer entfernt in den Bodensee. SWR Karin Wehrheim Pilot meldet technische Probleme Wie die Polizei mitteilte, meldete der Pilot kurz nach dem Start des Flugzeugs technische Probleme. Der Flughafen erteilte ihm die Landeerlaubnis zur Rückkehr an den Flughafen. Etwa 50 Meter vom Ufer entfernt, stürzte das Kleinflugzeug dann aber in den Bodensee. Zwei Personen bei Flugunfall in Konstanz verletzt Auch in Konstanz kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Flugunfall. Laut Polizei überschlug sich ein Sportflugzeug auf der Landebahn des Flugplatzes. Die beiden Insassen wurden verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, sorgte für den Brandschutz und stoppte das auslaufende Benzin. Bei dem Flugunfall in Konstanz wurden am Donnerstag zwei Personen verletzt. Pressestelle Feuerwehr Konstanz