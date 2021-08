Die Kleidersammelzentrale der "Aktion Hoffnung" in Laupheim hat in diesem Jahr außergewöhnlich viele Kleiderspenden von Modegeschäften bekommen. Grund ist die Corona-Pandemie.

Die sogenannte Überbrückungshilfe 3 der Bundesregierung war hilfreich, so die Organisation. Mit der Überbrückungshilfe 3 erstattet der Staat Modegeschäften, die in der Corona-Pandemie wegen des Lockdowns ihre Kleidung nicht verkaufen konnten, die Einkaufskosten voll, sofern sie die Teile spenden.

Insgesamt 100.000 Kleidungsstücke wurden brandneu an die "Aktion Hoffnung" gespendet. Pressestelle Aktion Hoffnung Laupheim

Sonderverkauf am Freitag und Samstag

Die Sammelzentrale "Aktion Hoffnung" mit Sitz in Laupheim (Kreis Biberach), die zur Diözese Rottenburg Stuttgart gehört, erhielt daraufhin Kleiderspenden von 50 Modehäusern aus ganz Deutschland. Insgesamt seien das 100.000 Teile gewesen. Die meisten werden in Entwicklungsländer geschickt. Ein kleiner Teil wird im Second-Hand-Laden der Sammelzentrale in Laupheim verkauft. Dafür gibt es am Freitag und Samstag einen Sonderverkauf. Ab September sind alle übriggebliebenen Kleidungsstücke nach und nach im Second-Hand-Laden erhältlich.

Der Erlös dient zur Finanzierung der Frachtkosten der Ware in die Entwicklungsländer. Die seien in diesem Jahr explodiert, so die "Aktion Hoffnung".