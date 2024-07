Kiwis und andere Exoten wachsen auf einem oberschwäbischem Biohof

per Mail teilen

Felix Miller aus Steinhausen an der Rottum (Kreis Biberach) kultiviert Kiwis. Aber nicht nur die: In seinen Gewächshäusern und Folientunneln wächst sowohl heimisches als auch exotisches Obst. Äpfel, Birnen, Kirschen, Beeren oder auch Pfirsiche und Aprikosen an der Seite von Kiwis, Khakis, Physalis oder unterschiedliche Melonensorten gedeihen dort.

