Wegen eines Erdrutsches nach starken Regenfällen ist die Bahnstrecke zwischen Kißlegg und Wangen im Allgäu (beide Kreis Ravensburg) gesperrt. Laut Angaben der Bahn kommt es deswegen zu Änderungen im Fahrplan. Züge aus Richtung Memmingen und Aulendorf beginnen und enden vorzeitig in Kißlegg, Züge zwischen Memmingen und Lindau werden über Kempten (alles Bayern) umgeleitet. Es fahren Ersatzbusse für Fahrgäste zwischen Kißlegg und Wangen. Im Fernverkehr enden EC/ECE-Züge aus Richtung München in Memmingen und wenden dort. Züge aus Richtung Zürich enden und wenden in Bregenz (Vorarlberg). Zwischen Memmingen und Bregenz ist ebenfalls ein Ersatzbusverkehr eingerichtet.