Die St. Elisabeth Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee vergrößert ihr Entsorgungsunternehmen für Datenträger. Laut einer Mitteilung erfolgt die fachgerechte Vernichtung ab September auch in Bad Buchau (Kreis Biberach). Bislang sei dies nur in Laupheim möglich gewesen. Die katholische Stiftung beschäftigt an den Standorten Menschen mit Unterstützungsbedarf. In Buchau sollen zunächst sechs psychisch kranke Menschen arbeiten und unter anderem alte Festplatten, USB-Sticks, CDs, Papiere und Fotografien vernichten.