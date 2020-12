Die Kirchengemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben haben sich für ihre Sternsinger Alternativen überlegt, weil diese im Januar coronabedingt nicht von Haus zu Haus ziehen dürfen. Vielerorts gibt es den sogenannten "Segen aus der Tüte".

In Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) befüllt Pfarrer Thomas Bucher derzeit mit Helfern der Gemeinde St. Peter rund 3.500 Tüten. Darin befindet sich geweihte Kreide, mit denen sich die Empfänger den Segensspruch selbst an die Tür schreiben können. Außerdem ein Überweisungsformular für die Spende und Schokolade als Dankeschön. Die Tüten gibt es im Januar nach dem Gottesdienst in der Kirche zum Mitnehmen, solange der Vorrat reicht.

Die Sternsingertüte der Kirchengemeinde St. Peter in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg). Darin: Geweihte Kreide, Info- und Gebetsblatt für die Haussegnung, Überweisungsformular für die Spende und Schokolade als Dankeschön. Pressestelle Seelsorgeeinheit Bad Waldsee

Weitere kreative Sternsinger-Aktionen

In Singen (Kreis Konstanz) kommen ab dem 6. Januar kleine Sternsinger-Pakete mit der Post. Sie enthalten gesegnete Segensaufkleber und eine Segenskarte. Auf den Aufklebern ist der Spruch zu sehen, der normalerweise mit Kreide über die Haustür gezeichnet wird - "C+M+B - Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus". Für ein Segenspaket kann man sich in Singen bis zum 31. Dezember online anmelden.

In der Pfarrgemeinde Weißenau in Ravensburg werfen Ehrenamtliche die rund 500 Tüten persönlich in die Briefkästen. Die Tüten werden ab dem 4. Januar verteilt, an Haushalte, die sich angemeldet haben. Darin: Gesegnete Kreide, Segensaufkleber und ein Überweisungsformular. In Markdorf (Bodenseekreis) liegen Segens- und Spendentüten in der Kirche zum Abholen aus.

Kontaktloser Segen der Sternsinger

Die Sternsinger selbst werden am Bodensee und in Oberschwaben nur in Gottesdiensten auftreten. Dort wird auch ihr Spendenprojekt vorgestellt: Es geht diesmal um Kinder in der Ukraine.