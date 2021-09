"Tag der Schöpfung": Kirchen rufen zu sorgsamen Umgang mit der Erde auf

Beim ökumenischen "Tag der Schöpfung" am Bodensee haben Kirchenvertreter am Samstag zu einem sorgsamen Umgang mit den Ressourcen der Erde aufgefordert. In Lindau rief der katholische Augsburger Bischof Bertram Meier dazu auf, sich für den Schutz der Schöpfung einzusetzen. "Wir werden als Menschen nur überleben, wenn wir als Treuhänder die ganze Schöpfung hegen und pflegen", sagte er beim Mittagsgebet auf dem Gelände der dortigen Gartenschau. Überschwemmungen, Flutkatastrophen und extreme Dürre seien ein Anzeichen dafür, dass das "globale Haus" nicht mehr in Ordnung sei, so Bischof Meier weiter. Die zentrale deutsche Feier zum "Tag der Schöpfung" fand erstmals international statt - im Rahmen einer Schiffstour auf dem Bodensee. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) lud zusammen mit ihren Partnern zu gemeinsamen Gebeten im österreichischen Bregenz, in Lindau und im schweizerischen Romanshorn ein.