Die ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz steht erneut zum Verkauf. Das Gebäude mit einer bewegten Geschichte wird unter anderem auf der Internetplattform Ebay Kleinanzeigen angeboten.

Das Haus bietet rund 700 Quadratmeter Gesamtfläche und soll laut einer Anzeige auf der Internetplattform Ebay Kleinanzeigen 2,9 Millionen Euro kosten. Der Verkauf des Gebäudes in der Konstanzer Altstadt gestaltet sich bisher schwierig. Grund dafür sind unter anderem die strengen Denkmalschutzauflagen für die ehemalige Kirche mit einer über tausendjährigen Geschichte. Sie wurde im Jahr 950 durch Bischof Konrad geweiht und 250 Jahre später neu gebaut, heißt es auf der Internetseite zu dem Objekt. Derzeit gehört sie einer Schweizer Familie.

Die ehemalige Kirche St. Johann in der Konstanzer Altstadt steht zum Verkauf. SWR Eichenhofer

St. Johann als Brauerei, Kunsthalle und SWR-Talkshow-Kulisse

Die Kirche hat eine bewegte Geschichte. Im Mittelalter wurde sie noch als Kirche genutzt. Im 19. Jahrhundert wurde sie dann geschlossen und diente danach als Brauerei, Gaststätte und später auch als Hotel. In den 1990er Jahren wurde in dem Kirchengebäude eine Markthalle eröffnet, doch das Konzept scheiterte. Außerdem diente St. Johann später unter anderem als Kunsthalle. Zuletzt nutzte der SWR die Räume für die Talkshow "Talk am See" mit Gaby Hauptmann. Seit Ende 2019 steht die Kirche wieder leer.