Ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz hat neuen Eigentümer

Die mehr als 1.000 Jahre alte St. Johann Kirche in Konstanz ist verkauft. Die ehemalige Stiftskirche war unter anderem auf der Internetanzeigenseite "Ebay" angeboten worden.

Neuer Eigentümer des Gebäudes mit rund 700 Quadratmetern ist eine Konstanzer Immobiliengesellschaft. Der Kaufpreis bleibe geheim, das sei vertraglich vereinbart worden, erklärte Moritz Meidert dem SWR. Er und ein Partner sind zukünftig für den Betrieb der Kirche in der Konstanzer Altstadt zuständig.

Wenn alles nach Plan läuft, sollen in diesen mehr als 1.000 Jahre alten Mauern bald Veranstaltungen stattfinden und bis zu 50 moderne Arbeitsplätze angeboten werden. Frieder Knittel

Kreative Freiberufler, aber auch Firmen sollen sich in die Räume der ehemaligen Stiftskirche einmieten können. Das frühere Gotteshaus soll ein Zentrum für gestalterisches Arbeiten und den persönlichen Austausch werden und Raum für bis zu 50 moderne Arbeitsplätze bieten, kündigen die Betreiber an. Zudem wollen sie in dem alten Gemäuer Veranstaltungsräume anbieten. Ende des Jahres soll es losgehen. Der Käufer habe die Kirche tatsächlich auf "Ebay" entdeckt, teilen sie mit. Im Sommer sei der Kauf über die Bühne gegangen.

Bewegte Geschichte der Kirche

Das Gebäude wurde im Mittelalter noch als Kirche genutzt. Im 19. Jahrhundert im Zuge der Säkularisierung wurde die Kirche entweiht und diente später als Brauerei, Gaststätte und sogar als Hotel. Das Konzept einer Markthalle, die in den 1990er Jahren dort eröffnet wurde, scheiterte.

Das historische Bauwerk gehört zu den ältesten Kirchen der Stadt Konstanz. Das Gotteshaus wurde im Jahr 950 durch Bischof Konrad geweiht und 250 Jahre später neu aufgebaut. SWR Eichenhofer

Das geschichtsträchtige Gebäude diente zudem als Kunsthalle. Zuletzt nutzte der SWR die Räume für die Fernseh-Talkshow "Talk am See" mit Gaby Hauptmann. Die Kirche stand seit Ende 2019 leer, Anfang des Jahres wurde sie für 2,9 Millionen Euro zum Verkauf angeboten.